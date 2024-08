Antonio Casale es un reconocido periodista deportivo que ha pasado por varios canales de la televisión colombiana como RCN, Win Sports y ahora ESPN. Sin embargo, hay un aspecto que le ha traído muchas críticas y es su fehaciente afición por Millonarios, al punto que Iván Mejía lo llegó a tratar hasta de periodista prepago.

“Periodista prepago”: Antonio Casale contó la pelea con Iván Mejía donde le dijo de todo

El comunicador concedió unas palabras con el programa ‘Otro Fútbol Podcast’, donde contó aquella vez que trabajó con Hernán Peláez e Iván Mejía. Según relató Casale, su función en el programa era simplemente sacarles el mal genio:

“Me llamaron para hacer ‘Goles y Maestros’ que era un programa de Hernán Peláez, un entrenador de fútbol, Iván Mejía y me llevaron a mí del ‘Rockangol’ para que les volara la piedra. Peláez me dijo que mi rol era volarles la piedra”

Sin embargo, tal parece que Iván Mejía se tomó las cosas personales y le cantó la tabla:

“Un lunes me llama (Iván Mejía) y me pregunta ‘¿Cuánto les pagaste hijue****’ y yo ¿qué? Entonces me dice ‘¿Cuánto les pagaste a esos hijue***** por la pancarta que había ahí del Rockangol’.

Resulta que a Antonio le ofrecieron realizar un programa específico sobre Millonarios, hecho que le permitió a ‘Don Iván’ despacharse en su contra:

“Después estaba Juan Carlos López, como presidente de Millonarios. Me llamaron de City TV para hacer un programa los lunes que se llamaba ‘Azul Azul’ pagado por City TV. Iván Mejía en el ‘Pulso del Fútbol’ ya andaba jodiendo con el cuento, dos días antes, que yo era un periodista prepago de Millonarios”.

Pero el reproche de Iván Mejía no terminó ahí y en un programa al aire, atacó nuevamente a Casale:

“Pasaron los años, yo me fui para RCN, en 2011 y estaban adjudicando los derechos del fútbol. Yo asumí, cuando se fue Correa, la operación de Claro Sports, y entonces dice al aire ‘Còmo le parece Hernán, esto del fútbol se va a acabar, escoja entre Mauricito Correa, aunque después terminó trabajando para Win Sports 10 años, o Casale, el prepago del periodismo”

Sin embargo, Casale no se quedó de brazos cruzados y confrontó a Mejía Álvarez, pero según su versión, ya no le dijo nada más

“Voy yo entrando a la cabina y le metí su pistolazo, gran hijue*****, y ahí sí se caga porque es un cagón, pero yo iba con toda, ya cuando uno pierde los papeles”