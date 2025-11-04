Carlos Antonio Vélez está más preparado que un yogurt y se graduó de especialista en un curso propio de técnicos

Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas deportivos con mayor trayectoria de nuestro país, y esto se explica porque constantemente se está preparando con diversos cursos para no quedar a la vanguardia.

En esta ocasión, presumió un título que obtuvo como “especialista en fundamentos individuales por demarcación” en una escuela donde muchos entrenadores han estudiado.

Carlos Antonio Vélez presumió a través de sus redes sociales que este lunes festivo 3 de noviembre finalizó un curso en la MBP Coaches School que ha capacitado a muchos entrenadores del mundo, según Carlos Antonio, quien ya había tomado otros cursos como “especialista en scouting y análisis del Juego”.

Adicionalmente, el periodista de Win Sports invitó a todos aquellos actores que trabajen con temas relacionados al fútbol, a hacer este curso porque será de gran ayuda:

“Hoy terminé el curso de “ESPECIALISTA EN FUNDAMENTOS INDIVIDUALES POR DEMARCACIÓN” en MBP Coaches School... para quienes se quieran capacitar es una escuela formidable que ha formado a muchos técnicos en el mundo. Antes con ellos mismos me recibí como “Especialista en Scouting y Análisis del Juego”... A todos los que se quieran capacitar es una magnífica opción. Solo necesitan invertir unos pesos y tener ánimo de aprender y dignificar sus profesiones relacionadas con el fútbol. Háganlo!!!!“.