Ni Teófilo Gutiérrez ni Carlos Bacca: Junior tiene un nuevo número ‘10′

En la noche de este miércoles 29 de octubre se reveló quién será el nuevo número ‘10’ del Junior de Barranquilla: José Enamorado.

El futbolista que utilizaba la camiseta número 99 pidió que le permitieran utilizar la 10 y así se lo permitieron.

Vea también: ¿Victor Hugo Aristizábal va a ser abuelo? Un gesto de Emilio en pleno partido lo delataría

Desde antes del partido en que Junior recibiría a Santa Fe, el periodista de Win Sports, José Hugo Illera, reveló que Enamorado pidió utilizar la camiseta número 10 y su deseo fue concedido.

De esta manera, Enamorado se estrenó con la ‘10′ justamente contra su anterior equipo, Independiente Santa Fe.

El futbolista fue inicialista en el esquema de Alfredo Arias, que comenzó adelantándose muy temprano en el marcador gracias a la anotación de Yimmy Chará, quien aprovechó una acción de balón parado ofensivo, cuya infracción precisamente se la cometieron a Enamorado.

Santa Fe reaccionó, e incluso llegó a anotar el empate, ese tanto no subió al marcador porque el árbitro determinó que el rebote en Emmanuel Olivera, tras el lanzamiento de Hugo Rodallega, estaba en posición de fuera de lugar, así que no se podía convalidar.

Sin embargo, el ‘León’ no bajó los brazos y a través de una espectacular chilena de Hugo Rodallega, encontró el empate que parecía imposible.

Y durante el tiempo de reposición, los jugadores del Junior se lanzaron al ataque para intentar otorgarle la alegría de la victoria a los hinchas que dijeron presente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, pero en lugar de eso, terminaron viendo un contragolpe muy bien manejado de Santa Fe.

Hugo Rodallega comandó el ataque y dejó por el camino a Didier Moreno con un pase a Harold Santiago Mosquera. El extremo cruzó el balón de gran manera y anotó el tanto de la remontada para que el ‘León’ siga soñando con clasificar a los cuadrangulares.

Sin duda, el debut de José Enamorado con la ‘10′ en su espalda fue amargo.