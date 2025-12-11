Dimayor le aprobó el trasteo al Atlético Huila y se confirmó su nueva ciudad que les cambiaría el nombre

Una de las noticias que decenas de hinchas del FPC esperaba no recibir era el traslado del Atlético Huila desde la capital de Neiva hacia otro departamento del país, ante el interés de sus dirigentes de llevárselo, quitándole toda la identidad que los representaba y refundándolo con u nuevo nombre, colores, escudo y principalmente, estadio, dejando atrás el Guillermo Plazas Alcid y con ello una rivalidad histórica regional con el que era su clásico, el Deportes Tolima.

A pesar de todo esto, la Dimayor acaba de aprobar el traslado al club, a pesar de que, según información de periodistas, algunos clubes se opusieron a este cambio, pero que por fin llegaron a acuerdo mediante votación y, a partir del 2026, el elenco huilense se irá a Yumbo, Valle del Cauca, para representar este departamento y ser un equipo más de esta región del país, junto a los ya existentes Deportivo Cali, América de Cali, Atlético FC, Orsomarso y Boca Juniors de Cali.

En principio, se sabe que este cambio viene con el nuevo nombre “Atlético Yumbo”, o algún otro similar que identifique a este municipio, dejando atrás el tradicional escudo auriverde y sentenciando a una ciudad entera a no tener fútbol profesional, como lo es Neiva, donde miles de aficionados lloran esta partida, teniendo en cuenta que este era de los únicos elencos en segunda división con una tradición bastante sonada.