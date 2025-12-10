Sorteo del Fútbol Colombiano 2026: canales y hora del evento que define el calendario

Este miércoles 10 de diciembre habrá sorteo del fútbol colombiano para sus competencias de Liga y Torneo 2026, en un evento que definirá el calendario de dichas competencias para el próximo año y que se podrá ver por tres canales.

Pese a que muchos no lo tenían en el radar, la Dimayor anunció en la noche de este martes 9 la realización del sorteo que se hará en un día en el que hay Asamblea de Clubes en la que elegirán el modelo de campeonato.

El evento que dejará definidos los partidos de la fase Todos contra Todos se podrá ver desde las 6:30 p.m. por tres señales: “Win Sports, Win+ Fútbol y el canal oficial de YouTube de DIMAYOR @DIMAYOR_Oficial”, según se anunció.

Sorteo del FPC 2026

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR informa que mañana, 10 de diciembre, se llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de Todos Contra Todos de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026 y el Torneo BetPlay DIMAYOR 2026.

El evento se realizará a las 6:30 p. m. y será transmitido por las señales de Win Sports, Win+ Fútbol y el canal oficial de YouTube de DIMAYOR @DIMAYOR_Oficial.

Invitamos a los seguidores del Fútbol Profesional Colombiano a conectarse y seguir este evento para conocer cómo quedará el fixture del Todos Contra Todos de las competencias de Liga y Torneo del próximo año”.