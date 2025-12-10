Internacional de Bogotá hizo oficial su nuevo escudo y emblema en el FPC

El fútbol colombiano sigue moviéndose en materia institucional y este miércoles se confirmó uno de los cambios más grandes de los últimos años: Internacional de Bogotá, el equipo que hasta hace poco era conocido como La Equidad Seguros, hizo oficial su nuevo escudo y dio el primer paso hacia su transformación total dentro de la Liga BetPlay.

La noticia se conoció a través de la cuenta oficial del club en X, donde publicaron un mensaje enigmático que decía: “10/12/2025 ⌛️”, acompañado de una imagen con la leyenda: “Internacional de Bogotá. Esta historia es de todos”. Junto al mensaje, el equipo mostró el diseño que será su identidad visual en adelante, marcando oficialmente el inicio de una nueva era.

El escudo, que ya había sido registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) meses atrás, presenta un cóndor con las alas extendidas, símbolo nacional, sobre un fondo claro y con el nombre Internacional de Bogotá, en color dorado, en la parte superior. La publicación confirma así lo que ya se anticipaba: el cambio de nombre, escudo y proyecto deportivo tras la adquisición del club por un nuevo grupo inversor.

Vea acá: “Era humo”, experto en fichajes desmintió fichaje de Miguel Ángel Borja que él dio por confirmado

Este rebranding no ha pasado desapercibido. Desde que se filtraron los primeros bocetos, varios aficionados expresaron dudas y críticas sobre el diseño. Comentarios como “Qué escudo tan feo” o “No parece de un equipo de la A” comenzaron a circular en redes sociales, abriendo un debate sobre el impacto estético de la nueva identidad. No obstante, la institución insistió en que se trata de una propuesta alineada con la nueva visión del club y que forma parte del proceso de modernización.

Otro punto que llamó la atención es el nombre Internacional de Bogotá, que generó confusión entre seguidores del FPC, pues ya existe un Internacional en la segunda división, con sede en Palmira. Pese a ello, la directiva sostiene que el registro y la marca fueron aprobados conforme a la normativa y que la decisión responde a una estrategia global.

Ahora queda pendiente que Internacional de Bogotá siga revelando todo lo que será parte de su identidad como uniforme y demás, además de sus refuerzos para el proyecto deportivo que promete cambiar por completo la cara del antiguo La Equidad.