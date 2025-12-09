“Sin cuadrangulares”, presidente de Dimayor anticipó el que sería el sistema de la Liga de Colombia el otro semestre

Este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, los clubes del fútbol colombiano se reunirán en la Asamblea de la Dimayor en donde hablarán de varios temas sobre lo que viene en el FPC y el presidente de dicha entidad, Carlos Mario Zuluaga, anticipó lo que se analizará.

Por un lado, el dirigente anticipó el que sería el sistema de campeonato para el primer semestre de 2026 y de paso que van a tocar temas como reglamento y la posibilidad de implementar un Fair Play Financiero en el fútbol colombiano.

Sobre los temas a tratar en la Asamblea de la Dimayor, señaló: “Vamos a hablar de fútbol, de sistemas de campeonato, reglamentos, fair play financiero, propuestas de lo que queremos en la Liga, Copa y Torneo y el jueves vamos a tomar las decisiones al respecto en la asamblea”.

Liga de Colombia sin cuadrangulares

“El otro año tendríamos el todos contra todos sin fechas de clásicos, con un total de 19 fechas, tendríamos formato play offs, no habrá cuadrangulares y eso nos lleva a que el campeón se defina el 5 de junio, que es lo que estamos buscando”, reseñó sobre el sistema de campeonato.

Aunque es la postura del presidente y la posibilidad más grande, esta propuesta se someterá a votación y solo tras la Asamblea se hará oficial, sin embargo, es casi seguro ya que este modelo se ha utilizado en los años de Mundial en los que participa la Selección Colombia para terminar la Liga y liberar jugadores antes del inicio de la cita orbital.