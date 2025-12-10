“Era humo”, experto en fichajes desmintió fichaje de Miguel Ángel Borja que él dio por confirmado

El mercado de fichajes volvió a encenderse en torno a Miguel Ángel Borja, pero esta vez no por un anuncio oficial, sino por una rectificación que tomó por sorpresa a muchos. El periodista argentino Mariano Olsen, reconocido por su cubrimiento de transferencias, salió a desmentir la versión que él mismo había publicado, en la que aseguraba que el delantero colombiano ya era nuevo jugador de Cruz Azul de México.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Olsen publicó un mensaje que rápidamente se viralizó:“¡SI ERA HUMO! La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA. Pese a realizar el chequeo correspondiente de la noticia recibida, fallé en ese proceso. Asumo toda la responsabilidad y ofrezco disculpas por el error cometido. Saludos”.

La retractación llegó menos de 24 horas después de que el propio comunicador asegurara que Borja, ya sin contrato con River Plate, había firmado su vínculo con la “Máquina Cementera”, incluso mencionando que ocuparía el lugar de Ángel Sepúlveda —transferido a Chivas— y que compartiría camerino con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

Esa información, reproducida por varios portales deportivos en Colombia y el continente, creó un ambiente de expectativa entre los aficionados, especialmente porque Cruz Azul se encuentra disputando la Copa Intercontinental en Catar, torneo en el que enfrentarán a Flamengo en su debut.

Sin embargo, el giro radical de Olsen volvió todo a terreno de dudas. Aunque el periodista aseguró haber fallado en la verificación del dato, lo cierto es que su rectificación deja claro que el futuro de Miguel Ángel Borja sigue abierto. El delantero de 32 años, uno de los goleadores colombianos más destacados de los últimos años, continúa evaluando ofertas mientras River define su reconstrucción en ataque.

De momento, no hay confirmación oficial sobre su destino, pero sí un mensaje claro: Borja no ha firmado con Cruz Azul. Incluso los especialistas en fichajes pueden equivocarse, y que el mercado, una vez más, demuestra que nada está cerrado hasta que haya anuncio oficial del club.