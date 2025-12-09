“Confirmado”, dan como un hecho el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja no va más en River Plate de Argentina y después de muchos rumores, se dice que ya firmó su contrato y será nuevo jugador de Cruz Azul de México, de acuerdo con versiones de prensa especializada.

El periodista Mariano Olsen, enfocado en el tema de fichajes, soltó: “CONFIRMADO MIGUEL ÁNGEL BORJA (32) jugará en @CruzAzul. El delantero ex @nacionaloficial ya firmó vínculo con la Máquina Cementera y ocupará el lugar de Ángel Sepúlveda, transferido a @Chivas. BORJA acaba de cumplir contrato con @RiverPlate”.

En Cruz Azul también juegan los jugadores de Selección Colombia, Kevin Mier y Willler Ditta con los que podrá compartir camerino.

El cuadro mexicano está enfocado en estos días en su participación en la Copa Intercontinental en donde debutará enfrentando a Flamengo en la competencia que se disputa en Catar, en donde el ganador de esta llave se medirá en semifinal al Pyramids, mientras que por el otro lado del cuadro se tiene sembrado en semifinal al PSG.