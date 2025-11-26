Deportes

“Rescindió su contrato”, jugador habría acordado su salida de Deportes Tolima tras varios años en el club

En plena disputa de los cuadrangulares se conoció de la decisión que se habría tomado con el futbolista.

Deportes Tolima Foto tomada de la cuenta de X: @cdtolima (20/12/2024)
Por Evaristo Pérez

Deportes Tolima, que se encuentra en la disputa de los cuadrangulares del fútbol colombiano, se quedó sin un jugador con el que contó por muchos años: William Cuesta, portero que siempre estuvo para respaldar a los titulares y cubrir el arco cuando se le requirió.

Fue el periodista Mariano Olsen, reconocido en el tema de fichajes, quien reveló la salida del guardameta, tras 7 años en el conjunto ibaguereño.

“WILLIAM CUESTA (32) rescindió su contrato con @cdtolima. El arquero se despide luego de 7 años y medio de trayectoria en el club (118 partidos y 2 títulos)”, señaló Olsen.

Más de 100 partidos y 7 años dan muestra de una importante baja para el cuadro Pijao que queda en el arco como opciones principales con Cristopher Fiermarin y Neto Volpi.

De hecho, William Cuesta no había sido convocado para el duelo de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales en donde Deportes Tolima visitó a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín.

       

