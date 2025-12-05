Estadios cambiarán de nombre temporalmente en el Mundial 2026 por orden de FIFA

Se confirmó que los estadios de la Copa Mundial de 2026 cambiarán de nombre temporalmente mientras la competencia, de cuenta de una orden de la FIFA e incluso se reveló que sus distintivos actuales serán cubiertos.

Esto se debe a que la normatividad del ente que rige el fútbol mundial no permite nombres de marcas ajenas a los patrocinadores oficiales de la Copa Mundial FIFA.

Puntualmente, FOX News anticipó lo que sucederá con el estadio AT&T en Arlington que pasará a llamarse Estadio de Dallas.

“El estadio AT&T en Arlington tendrá un nombre diferente durante el Mundial de 2026 debido a las reglas de la FIFA. ⚽️

La FIFA no permite nombres corporativos ajenos a los patrocinadores en las sedes de la Copa Mundial, por lo que el Estadio AT&T se conocerá temporalmente como “Estadio Dallas”. Fuentes oficiales informaron a FOX 4 que los logotipos de AT&T en el estadio y sus alrededores estarán cubiertos durante el torneo”, señaló el medio.

Sin embargo, este no es el único caso ya que en los tres países, los 16 estadios están asociados a marcas, como el estadio Akron (Guadalajara), el BBVA (Monterrey) o el Banorte (Azteca) en México, el BMO Field (Toronto) en Canadá, como tantos en USA, como el Hard Rock, el MetLife, el Levi’s Stadium y demás.

Estadios de la Copa del Mundo 2026

Toronto Stadium (BMO Field)

Vancouver Stadium (BC Place)

Estadio Ciudad de México (Azteca – Banorte)

Estadio Monterrey (BBVA)

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium)

Boston Stadium (Gillette Stadium)

Dallas Stadium (AT&T)

Houston Stadium (NRG Stadium)

Kansas City Stadium (GEHA Field at Arrowhead Stadium)

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

Miami Stadium (Hard Rock Stadium)

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field)

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s

Seattle Stadium (Lumen Field)