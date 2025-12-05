Colombia ya sabe contra qué país debutará en la Copa del Mundo 2026

Realizado el sorteo de la Copa del Mundo, se conocieron los rivales que tendrá cada uno de los países en fase de grupos, donde la esperanza está depositada, para los colombianos, en poder pasar de fase de grupos, a pesar de haber quedado con una de las favoritas como lo es Portugal. Además de esto, tener una notable superioridad con respecto a Uzbekistán y al posible rival que saldrá de uno de los repechajes de FIFA, donde se encuentran República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Por ahora, y a la espera de que se sorteen las sedes, los calendarios y demás, se sabe que nuestro país debutará ante Uzbekistán, siendo la primera vez que se van a enfrentar en la historia del fútbol de selecciones. Aunque en primera instancia, la tricolor brilla como favorita, todos los países, y en especial los debutantes, van con bastante hambre de gloria para hacer un papel importante y dar una alegría a sus respectivos países.

Asimismo, se define que el terror de este grupo, Portugal, tendrá su primer juego contra el que clasifique del repechaje FIFA ya mencionado, donde, en la semifinal, jugarán Nueva Caledonia y jamaica y mano a mano para definir cuál de las dos se jugará la vida ante RD Congo, que, en principio, es la favorita a pasar y sería la representante de África en este grupo K.

Ante semejante expectativa que esto ha generado, en las próximas horas la FIFA espera definir cuál será el fixture de cada equipo, las sedes en las que jugarán y que todo el mundo se pueda programar desde ya para lo que serán partidazos infartantes llenos de estrellas y júbilo para cada una de las 48 selecciones.