“Viva la suerte”, a Marocco le cobran el celebrar el grupo que le tocó a Bucaramanga para quedar eliminado

Dicen por ahí que la lengua es el azote del cuerpo y al periodista Andrés Marocco sí que le salió con la eliminación anticipada de Atlético Bucaramanga en los cuadrangulares del fútbol colombiano, en un grupo en el que él celebró a rabiar la buena suerte que había tenido el equipo del que es hincha y ahora los hinchas se lo sacan en cara.

En la noche de este miércoles, el cuadro Leopardo se quedó sin ninguna opción de avanzar a la gran final de la Liga Betplay, luego de igualar sin goles ante Deportes Tolima que se convirtió en el primer finalista del segundo semestre.

Además del cuadro ibaguereño, el conjunto santandereano compartió zona con Independiente Santa Fe y Fortaleza, rivales por los que festejó el periodista de ESPN una vez se conoció el grupo, creyendo que sería un camino fácil para ser finalista, pero no fue así.

“Qué lindo grupo, caramba, qué lindo grupo. Qué viva la suerte”, vitoreó el periodista en pleno set, con sonrisa de oreja a oreja, en su momento, situación que ahora están cobrando aficionados en redes sociales que desempolvaron el momento exacto.

Dicha publicación se llenó de comentarios de todo tipo, en especial de quienes le cobraron a Andrés Marocco su euforia anticipada porque Bucaramanga quedó en dicho grupo y al final no logró el cupo a la final.