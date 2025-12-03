Marocco mandó a Andrea Guerrero a leer, tras cruce de mensajes sobre Cúcuta y Bucaramanga

La cargada de Cúcuta Deportivo a Atlético Bucaramanga, terminó en un cruce de mensajes entre los periodistas Andrés Marocco y Andrea Guerrero en donde el primero mandó a leer a la actual directora del canal Win Sports.

Todo se dio luego de que el cuadro Motilón selló su regreso a la categoría A del fútbol colombiano, luego de superar en la final del segundo semestre a Real Cundinamarca mediante los lanzamientos desde el punto penal y no pasaron unas cuantas horas cuando ya estaba ‘peinando’ a su clásico rival, Atlético Bucaramanga, que fue por lana y salió trasquilado.

“👋🏻Felicidades al @Cucutaoficial por su ascenso a primera. El ascenso llegó… tarde😮‍💨 El clásico también. ¡Nos vemos en la cancha!👀”, señaló Bucaramanga en su cuenta oficial. “Gracias, a veces las cosas llegan tarde, tú lo sabes 🤭 Nos vemos en la cancha. 😜”, respondió de manera contundente Cúcuta.

Vea acá: “Deberías estar muy orgulloso de tus raíces”, a Bernie Moreno le cantó la tabla un mundialista con USA

La situación de inmediato hizo eco entre los aficionados que destacaron la contundente respuesta ya que hablando de cosas que llegan tarde, Bucaramanga recién vino a ser campeón del fútbol colombiano en el año 2024, un reconocimiento que Cúcuta Deportivo logró en el año 2006.

Cruce de mensajes entre Marocco y Andrea Guerrero

Sobre esta conversación apareció un mensaje de Andrea Guerrero, que llamó la atención de su colega: “Pst pst @andresmarocco”, para enterarlo de la situación.

A esto, vino la respuesta de Marocco, que señaló que “Ya los felicité…”, sin embargo, no se quedó con la espina y mandó a leer a su colega, señalando: “técnicamente ustedes fueron campeones más viejos. Hay que leer”, para cerrar diciendo que mejor: “Nos vemos en el clásico para atenderlos en su regreso”.

El hombre de ESPN justificó su respuesta, luego de que un usuario le pidiera “admitir que la del Cúcuta fue muy buena”, reseñando: “Pero es que ellos ganaron después … eran más viejos que nosotros. Tenían más de 80 años y nosotros 75”.

Hasta en los periodistas destacados como hinchas de Bucaramanga, como lo es Andrés Marocco, y del Cúcuta, como Andrea Guerrero, se comenzó a sentir el picante del regreso del clásico del oriente al fútbol colombiano del que seguramente leeremos varias páginas en los próximos meses.