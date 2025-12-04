“Tengo mucha ilusión con esta Selección”, Mario Yepes, quien estará presente en el sorteo del Mundial

Mario Alberto Yepes está montado en el bus de la Selección Colombia, tiene mucha ilusión y confía en que harán un papel histórico:

“Voy a tener la fortuna de estar en el sorteo de la FIFA. Estoy con toda la expectativa de saber contra quién nos va a tocar, esperemos cómo se presenta el sorteo y cómo pueda salir Colombia para tener una opinión mucho más clara. Nos va a despejar muchas dudas como hinchas y también al cuerpo técnico y jugadores. Tengo mucha ilusión con esta Selección”.

¿Hasta qué instancia cree que llegará la Selección Colombia en el Mundial?

“Yo la veo para llegar a la final, seguramente. Yo estoy muy ilusionado con la Selección Colombia, así como Colombia, lo veo fuerte, hay otros equipos muy fuertes, así que será necesario esperar, pero yo estoy muy ilusionado”.

¿Cuál cree que es el aspecto más importante que Néstor Lorenzo debió aprender de José Néstor Pékerman?

“Habrá muchas cosas que José (Pékerman) le habrá transmitido ya que estuvieron juntos en dos procesos mundialistas. Yo no tuve la fortuna de trabajar Néstor (Lorenzo) como jugador, podría hablar de José, seguramente le habrá impregnado ese amor que él sentía por Colombia. Eso era lo primordial, el amor por el lugar donde estaba trabajando.

Algo especial era que creía que Colombia podía jugar de igual a igual contra cualquier país que enfrentáramos. Eso fue algo que a mí me quedó muy marcado”.

¿Qué piensa Mario Alberto Yepes, de James Rodríguez como capitán de la Selección Colombia y a quién más ve como líder del equipo?

“Tenemos un gran capitán que es James. No solamente lo ha mostrado con liderazgo en momentos difíciles que ha enfrentado la Selección, sino también con fútbol. Con los demás muchachos no tuve la oportunidad de jugar, entonces no sabría decirte cómo son dentro del camerino y cómo puedan aportar. Yo los veo como referentes dentro de la cancha, veo a Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Luis Díaz. Son referentes solo futbolísticos, sino de jerarquía dentro de la Selección, que podrían ser líderes, pero no sé cómo funcionan dentro de un camerino”.

¿Qué jugador de la Selección Colombia en 2014 sería titular en la nómina actual?

“Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Camilo Zúñiga. No me gusta hablar de mí, yo creería que los defensas lo están haciendo bien. Falcao también, aunque no fue al Mundial”.