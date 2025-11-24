¿Fin de la polémica? Surge video grabado desde la tribuna donde se ve mejor el gol de Junior al América

Uno de los partidos más polémicos que nos ha dado el segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2 fue el juego en Cali entre América y Junior. Allí, dos penales no sancionados al elenco visitante que fueron omitidos por el juez y el VAR, además del gol que le conceden al ‘Tiburón’, generaron molestia en ambos clubes y provocando una ola de comentarios en contra al manejo que se le dio a este tipo de situaciones.

Lo que más se ha robado los reflectores ha sido la anotación que representó el empate del conjunto visitante, mismo que no contó con una cámara que ayudara a despejar las dudas durante la transmisión o que sirviera para que el VAR interviniera en caso de que se decidiera que la pelota no ingresó en su totalidad. Más allá de esto, horas después, durante la mañana del lunes 24 de noviembre, surgió una grabación tomada desde la tribuna donde se aprecia que la pelota sí habría ingresado en su totalidad y que, para muchos, es la prueba final que cierra la polémica.

Apenas minutos después de subirse el video, ya muchos analistas y periodistas le han dado bombo, afirmando que el juez central sí actuó bien y que, como se ve en la imagen, la redonda da un bote antes de entrar por completo a la cancha, cosa que complicó su análisis al momento, pero que, por fortuna para el Fair Play, resultó resolviéndose de buena manera en medio de la calentura del encuentro.

El gol del empate que le hizo Junior al América de Cali entró en la lista de las polémicas más grandes del año en el Fútbol Profesional Colombiano. Un balón que no se sabe si entró, una decisión del juez dudosa y todo el mar de controversia que llegó después, han caldeado los ánimos dentro del deporte rey de nuestro país que comienza la semana con un ambiente bastante tenso.

De hecho, el eco de esta jugada fue agrandado por los jugadores del club local, quienes aprovecharon la zona mixta para dar declaraciones que encendieron más la polémica. Uno de los que más sorprendió fue justamente el autor del autogol, Jean Pestaña, quien lejos de responsabilizar únicamente al juez central, decidió buscar culpables en el rival y dejó el nombre de Teófilo Gutiérrez sobre la mesa:

“Yo me le acerco al árbitro y le digo que la revise porque no entra, me dice que sí, que hará la señal para revisarla. Después se acerca Teo y dice ‘¿Qué vas a revisar?’, y el juez dice gol confirmado, sin siquiera verla, solo porque ellos le hablaron... La voz de Teo tiene peso en el fútbol, ustedes mismos lo saben. Lo del gol y lo que le dijo Teo afectó lo emocional, pero no es un golpe en la cara, es un golpe en el pecho”, fueron las controversiales palabras del defensor con respecto a este tema.