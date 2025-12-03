“Deberías estar muy orgulloso de tus raíces”, a Bernie Moreno le cantó la tabla un mundialista con USA

Bastante polémica ha generado en los últimos días las posturas del Senador en Estados Unidos, Bernie Moreno, que es nacido en Bogotá, Colombia, pero que ahora se siente más gringo que cualquiera, al punto que pide más y más deportaciones, además de proponer acabar la doble nacionalidad, algo que fue desmeritado por un reconocido futbolista que ha sido mundialista con USA.

Se trata de Alejandro Bedoya, jugador de 38 años, nacido en Estados Unidos, pero con padres colombianos, por lo que tiene la doble nacionalidad y que le pidió al político no sentir vergüenza por su doble nacionalidad y enfocarse en cosas más importantes.

El senador, primo de Lina Moreno, esposa del expresidente Álvaro Uribe, ha estado bastante activo en los últimos días con publicaciones en las que pide aumentar las deportaciones, pero también desató la polémica con el siguiente post donde pide servir solo a USA: “Fue un honor prestar juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y SÓLO a los Estados Unidos de América. Estados Unidos primero y solo Estados Unidos. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”.

Fue allí donde apareció la replica de Alejandro Bedoya, que le decantó que “Como colombiano, deberías estar muy orgulloso de tus raíces y herencia. No hay vergüenza en tener doble nacionalidad y al mismo tiempo jurar lealtad a Estados Unidos. 🇨🇴🇺🇸 ¡Debes enfocarte en cosas más importantes!”.

Alejandro Bedoya, actualmente juega en el Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS) y desarrolló su carrera en varios clubes en Europa en donde jugó en Örebro SK (Suecia), Rangers (Escocia), Helsingborgs IF (Suecia) y Nantes (Francia); con la Selección de Estados Unidos participó en el Mundial de Brasil 2014, además de haber jugado en tres ediciones de la Copa de Oro (campeón en 2013) y jugó la Copa América Centenario en 2016.