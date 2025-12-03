Bucaramanga fue por lana y Cúcuta lo motiló unas pocas horas después de su ascenso a la A

Cúcuta Deportivo selló este martes 2 de diciembre su regreso a la categoría A del fútbol colombiano, luego de superar en la final del segundo semestre a Real Cundinamarca mediante los lanzamientos desde el punto penal y no pasaron unas cuantas horas cuando ya estaba ‘peinando’ a su clásico rival, Atlético Bucaramanga, que fue por lana y salió trasquilado.

Todo se dio tras el ascenso del cuadro Motilón y una felicitación, cargada de sarcasmo por parte del cuadro Leopardo, que destacó que se demoró el ascenso, sin imaginar la respuesta que le vendría.

Vea también: “Deberías estar muy orgulloso de tus raíces”, a Bernie Moreno le cantó la tabla un mundialista con USA

“👋🏻Felicidades al @Cucutaoficial por su ascenso a primera. El ascenso llegó… tarde😮‍💨 El clásico también. ¡Nos vemos en la cancha!👀”, señaló Bucaramanga en su cuenta oficial.

“Gracias, a veces las cosas llegan tarde, tú lo sabes 🤭 Nos vemos en la cancha. 😜”, respondió de manera contundente Cúcuta.

La situación de inmediato hizo eco entre los aficionados que destacaron la contundente respuesta ya que hablando de cosas que llegan tarde, Bucaramanga recién vino a ser campeón del fútbol colombiano en el año 2024, un reconocimiento que Cúcuta Deportivo logró en el año 2006.

Picante de lado y lado entre los dos equipos del oriente colombiano que van dando señales del clásico que se volverá a vivir en el FPC desde 2026 con el regreso del Doblemente Glorioso a la máxima categoría del balompié en nuestro país.