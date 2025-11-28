Los cuatro refuerzos que pediría Pablo Repetto para competir en Copa Libertadores con Santa Fe

Dos meses después de la salida de Jorge Bava de la dirección técnica de Independiente Santa Fe, todavía sigue a cargo Francisco ‘Pacho’ López como encargado.

Sin embargo, múltiples medios de comunicación han informado que Pablo Repetto está listo para convertirse en el nuevo entrenador del ‘León’ de cara al proyecto deportivo del próximo año.

Incluso, aseguraron que Repetto ya le ha hecho peticiones certeras a los directivos respecto a fichajes que necesita para implementar su idea.

El encargado de revelar esta información fue Mariano Olsen, periodista de Win Sports, quien aseguró que Pablo Repetto está completamente involucrado en los temas de contratación junto a los directivos ‘Cardenales’.

Las posiciones que Pablo Repetto buscaría reforzar son las siguientes: Lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero.

Lateral derecho: Actualmente Elvis Perlaza es el lateral derecho titular de Santa Fe, pero termina contrato en diciembre de este año y no hay conocimiento si lo renovarán.

En esa posición también está Jhon Meléndez, quien llegó hace tres años de Fortaleza y Santiago Tamayo, quien fue contratado este año.

Mediocampista ofensivo: Santa Fe tiene sobrepoblación en la mitad de la cancha con jugadores de características defensivas (Daniel Torres, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, Ewil Murillo, Marcelo Meli), pero no tiene muchos jugadores que puedan llevarle el balón a los delanteros más allá de Alexis Zapata, razón por la cual, reforzar esa posición sería prioridad.

Extremos: Harold Santiago Mosquera se marchará del equipo. Yairo Moreno todavía no se ha podido adaptar completamente. Yeicar Perlaza no goza de continuidad y Edwar López no ha convencido 100%. De esta manera, solo Ómar Fernández Frasica está consolidado en la posición, pero para competir en Copa Libertadores y al mismo tiempo en el torneo local, es necesario tener más jugadores.

Delanteros: Hugo Rodallega es el capitán, delantero titular y goleador del equipo, pero no tiene un recambio claro. Ángelo Rodríguez termina contrato también en diciembre de este año y no parece que haya intención de renovación porque su rendimiento no ha sido muy bueno. También está Jorge Ramos, quien ha recibido menos oportunidades y tampoco parece estar a la altura de un torneo internacional..

“PABLO REPETTO ya trabaja en la conformación de Santa Fe 2026, involucrándose en los futuros fichajes: Lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero son algunas de las posiciones a cubrir por el cuadro Cardenal”, fueron las palabras de Mariano Olsen a través de sus redes sociales:

¿Qué necesita Santa Fe para clasificar a la final?

Luego de la derrota a manos de Tolima en El Campín, Santa Fe ya no depende de sí mismo para clasificar a la final del fútbol colombiano por segundo semestre consecutivo.

Ahora tendrá que derrotar al ‘Pijao’ en el Manuel Murillo Toro y no dejar puntos por el camino ni contra Bucaramanga (en el Campín), ni contra Fortaleza (en Techo).

Pero también necesita que Tolima no gane los otros dos partidos que le restan, pues además de tener la ventaja en puntos, también goza de la ventaja deportiva (punto invisible).