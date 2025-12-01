“Los futbolistas no están solos”, MinTrabajo declaró improcedente la tutela de equipo del FPC

La situación del Deportivo Pereira no mejora, y aunque recientemente se confirmó quiénes serán los nuevos dueños del equipo, el Ministerio de Trabajo dio a conocer que la tutela que puso el ‘Matecaña’ es improcedente, por lo cual, la suspensión de actividades sigue en pie.

El propio Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, escribió a través de sus redes sociales respecto a la situación del Deportivo Pereira, dejando claro que siguen protegiendo a los futbolistas del ‘Gigante Matecaña’ que no han recibido su salario.

De esta manera, sigue en firme la suspensión de actividades en Deportivo Pereira debido al incumplimiento, tanto en los salarios como en la seguridad social:

“La justicia da la razón al trabajador. El registro sindical de Acolfutpro está vigente y plenamente reconocido por el Ministerio del Trabajo, y ahora un juez declara improcedente la tutela del Deportivo Pereira: se mantiene en firme la suspensión de actividades ordenada por incumplimientos en salarios y seguridad social. Como lo hemos reiterado, los futbolistas no están solos ni mal representados: están organizados, amparados por la ley y hoy más protegidos que nunca. El Ministerio del Trabajo y de las y los trabajadores seguirá del lado de quienes cumplen y del lado de quienes exigen sus derechos. En el fútbol también hay ley, también hay trabajo, y también hay dignidad laboral”.