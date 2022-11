Juan Pablo Vargas está flechado por ‘Millos’ y ‘sacó pecho por ellos’ en Qatar

La Selección de Costa Rica resurgió de la dura adversidad. Con un gol de Keysher Fuller, los ‘Ticos’ ajusticiaron a Japón por 1-0. La principal conclusión de la jornada radica en que no existe regla de tres en el fútbol, que cualquier situación puede ocurrir.

Simultáneamente, Millonarios aspira a ganar en la quinta fecha del cuadrangular A. Frente al Junior, los dirigidos por Alberto Gamero ansían por llevarse los tres puntos y, de esta forma, seguir dependiendo de ellos mismos. La finalísima de Liga ‘toca la puerta’, y hay tres equipos en dicho grupo para disputar ese anhelado tiquete.

A la distancia, hay un hincha costarricense que anhela el éxito de Millonarios. Ese fanático estuvo convocado para la victoria de los ‘Ticos’ ante Japón. Se trata de Juan Pablo Vargas, el zaguero central que se perfilaría para ser titular en el último juego ante Alemania.

En zona mixta, aparte de dar sus sensaciones del triunfo ante Japón, Vargas no se olvidó de Millonarios y envió un mensaje de cómo vive ahora los cuadrangulares, ahora a la distancia.

En diálogo con Eduardo Luis para Win Sports, el zaguero habló sobre ello:

“Estoy muy pendiente, obviamente. Varios compañeros me han preguntado. Les comento y me preguntan por acá. Lo estoy viviendo como si estuviera allá, porque acá se vive muy diferente y son compañeros que toman las decisiones por uno.

Así mismo, el defensor analizó un poco lo que será dicho cotejo ante el equipo de Barranquilla:

“Pienso que Junior ya no está peleando por nada, entonces puede que no les importe mucho otras cosas. Puede que no jueguen con el mismo deseo que nosotros.

De ganas no nos pueden superar, y el fútbol se define por otras cosas”.

— Juan Pablo Vargas