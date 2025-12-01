Filtraron el nombre del primer jugador que se iría de Nacional al final de año: lo quiere Santa Fe y otros grandes

En Atlético Nacional ya se conocería el nombre del primer jugador que no continuaría para el año 2026, una vez termine su participación en las competencias del 2025 en donde está en los cuadrangulares de la Liga y disputa la final de la Copa.

Se trata del polivalente Joan Castro, que puede actuar como lateral derecho, defensa central o centrocampista de primera línea, al que se le acaba el contrato a préstamo en el Verdolaga y no continuaría más.

Esto lo dio a conocer el periodista Mariano Olsen, especializado en el tema de fichajes que dijo que el equipo dueño de sus derechos, Internacional de Bogotá (antes La Equidad), le puso un valor de 400 mil dólares, pero que desea contar con él. Además, señaló que otros tres equipos grandes del FPC, entre ellos Santa Fe, quieren contar con sus servicios.

“JOAN CASTRO termina préstamo con @nacionaloficial y debe regresar a Internacional de Bogotá (contrato hasta diciembre de 2026). El club capitalino desea contar con él y lo tasó en 400.000 dólares. @SantaFe y otros 2 equipos grandes lo tienen en la mira”, señaló Olsen.

Luego de una etapa con algo de continuidad, una lesión desplazó a Joan Castro como alternativa en la banda derecha en un rol que pasó a manos de Cristian Uribe y esto haría inminente su salida de Atlético Nacional.