En plenos cuadrangulares, equipo sacó a volar a tres de sus jugadores por ‘decisiones internas’

A mitad de plenos cuadrangulares del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga sorprendió anunciando que dio por terminada vinculación de tres de sus jugadores por ‘decisiones internas’ de la institución santandereana.

Este anuncio se dio este jueves 27 de noviembre, cuando recién se está cerrando la tercera jornada de la fase semifinal de la Liga Betplay Dimayor 2025-II en donde comparte grupo con Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Fortaleza.

Los jugadores en cuestión son: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga y Bayron Duarte a quienes les dieron por terminado el contrato de manera inmediata.

Bucaramanga despidió a tres jugadores

“El Club Atlético Bucaramanga informa que, a partir de la fecha, ha decidido dar por terminada la vinculación de los jugadores:

Nicolás Hernández

Alejandro Artunduaga

Bayron Duarte

La determinación responde a decisiones internas del club orientadas a ajustar el proyecto deportivo y fortalecer el rendimiento del equipo de cara a los retos que se avecinan.

Agradecemos a los jugadores el tiempo que hicieron parte de nuestra institución y les deseamos éxito en sus próximos caminos profesionales.

Club Atlético Bucaramanga S.A”, comunico el club.