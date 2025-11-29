Falleció destacado periodista deportivo tras luchar contra dura enfermedad

El periodismo deportivo en Colombia está de luto. Este sábado se confirmó el fallecimiento de Fabio Cárdenas, reconocido comunicador especializado en ciclismo, quien durante años dejó una huella profunda en el gremio por su profesionalismo, su calidez humana y su compromiso con la difusión del deporte. Cárdenas, quien fue jefe de prensa de la Federación Colombiana de Ciclismo hace más de una década y trabajó con varios equipos nacionales, murió tras enfrentar una dura enfermedad, una batalla en la que, según su familia, demostró la fuerza y la valentía que siempre lo caracterizaron.

La noticia fue confirmada por sus seres queridos a través de redes sociales, donde expresaron el dolor por su partida y agradecieron el apoyo recibido durante los últimos meses. “Descansó en la paz del Señor tras una dura lucha por su vida, demostrándonos lo guerrero que siempre fue”, escribió uno de sus familiares, mensaje que rápidamente generó cientos de reacciones de colegas, ciclistas y seguidores que admiraban su trabajo.

Figuras del entorno deportivo lamentaron profundamente la pérdida. Destacaron que Fabio fue una gran persona y un gran ser humano, además de un reportero apasionado por el ciclismo. “Se debe seguir con el legado que dejó, un legado lleno de amor por este deporte”, expresó. Desde la comunidad de A Puro Pedal Colombia, donde Cárdenas era muy querido, recordaron su entrega incondicional y su aporte al crecimiento del ciclismo nacional.

Otros mensajes reflejaron el impacto que dejó a lo largo de su carrera. “QEPD Fabio Cárdenas, me enseñó a vivir el ciclismo a la distancia”, escribió uno de sus seguidores. Fue “un ser humano especial” que deja enseñanzas imborrables. “Hoy el cielo cuenta con un angelito del ciclismo”, comentó otro seguidor.

Las expresiones de cariño se multiplicaron: amigos, deportistas, clubes y aficionados coincidieron en resaltar su amabilidad, bondad y alegría, valores que marcaron su vida personal y profesional. “La diste toda. Un gran premio de montaña de primera categoría para vos”, escribió Juan Felipe Acevedo, en un mensaje que refleja la metáfora que unió siempre a Fabio con el deporte que tanto amó.

Clubes como Ciclo Ases y comunicadores de distintas regiones también enviaron mensajes de fortaleza a la familia Cárdenas en este momento de profundo dolor. “Sentimos en el alma tu partida; tu amor y legado vivirán para siempre”, dijeron en redes.

Con su partida, el ciclismo colombiano despide a un profesional ejemplar y a un ser humano inolvidable. El legado de Fabio Cárdenas seguirá presente en cada carrera, cada crónica y cada historia que él ayudó a contar.