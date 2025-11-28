“Yo no soy un aparecido”, equipo del FPC perdió el respaldo de la alcaldía y la gobernación por negarse a sacar a su DT

El fútbol colombiano deja todo tipo de novelas a diario, sin importar la categoría, y ahora se conoció que un equipo perdió el respaldo de la alcaldía y la gobernación por negarse a sacar a su director técnico cuando se lo pidieron las autoridades locales.

Esta situación se dio en el entorno de Real Cartagena, equipo en el que los directivos se negaron a sacar al técnico Néstor Carviotto ante el pedido del alcalde y el gobernador, pero como no escuchaban sus peticiones, decidieron quitar el apoyo.

Fue el propio alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el que contó la situación en charla con medios de comunicación de la ciudad.

A la pregunta de por qué retiraron el respaldo al equipo, el mandatario señaló: “Creímos que podíamos dar opiniones importantes, pero no fueron tenidas en cuenta. En la primera fecha del cuadrangular dijimos que, después de lo que habíamos visto, Craviotto no podía seguir”.

“Tras la primera fecha había que tomar una decisión. Lo que pasó en ese partido, dijimos que ese señor no iba a poder”, agregó.

Sentenciado que “Lo que vimos ese día fue lo que vimos todo el cuadrangular. Le dijimos a los directivos. Si nosotros no podemos dar una opinión… acaso, ¿nosotros no sabemos de fútbol? Yo no soy un aparecido en esto”.

“Así pasó con Cardetti. Cuando lo trajeron, ellos lo pusieron, también a Craviotto, porque yo quería a Hernán Torres y nos lo quitó Millonarios. Cuando se fue Viera del equipo, casi que nos llevaron a eso y trajeron a Cardetti que también fue un episodio muy triste para el equipo”, añadió.

Dejando claro que “cuando los jugadores no rindieron, no nos sentíamos satisfechos con eso y entonces, volver a un equipo para estar en lo mismo, ¿para qué? Yo lo que quiero es estar en la A, yo no quiero estar en la B”.

“Le hemos dado todas las condiciones para que, cuando apoyamos, esas nóminas hubieran cabalgado el torneo, así como lo hizo Jaguares. No hay manera de entender cómo perdimos 4 torneos”, enfatizó.

“Yo soy el alcalde y el gobernador es el gobernador de Bolívar, ambos tenemos muchas tareas diarias, entonces los directivos tienen que manejar el equipo, valorar el esfuerzo y hacer que todo marche bien. Que los jugadores no jueguen con la ciudad y la plaza”, dejó en claro.

De boca del propio Dumek Turbay, se supo que a las autoridades no les gustó el no ser escuchadas por los directivos de Real Cartagena y por eso resolvieron no apoyarlo más.