Jugadores salieron a la cancha con perritos para adoptar y a uno le tocó el perro invisible

Una situación bastante jocosa se dio en el fútbol brasileño en donde los futbolistas de Fluminense y Sao Paulo saltaron al terreno de juego acompañados de perritos disponibles para adoptar, pero a uno de los jugadores, Samuel Xavier, lo dejaron sin cachorro y él fingió demencia, simulando llevar al perro invisible.

Esto pasó en el juego de la fecha 36 del Brasileirao en el partido en el que Flu no tuvo piedad y le soltó los perros, hasta el invisible, a su rival al que goleó 6-0.

Pero, bueno, más allá de lo deportivo, que fue un baile, se hizo viral el video de la salida al terreno de juego en donde cada jugador salió acompañado de un perrito disponible para adoptar.

Sin embargo, en un mal cálculo, a uno de los jugadores, Samuel Xavier, de Fluminense, no le dieron ninguno para que lo acompañara, pero él no se hizo lío, fingió demencia y simuló llevar un perro invisible, desatando la risa de todos.

Lo más curioso de todo es que mientras él iba sin perro, un jugador de Sao Paulo iba justo al frente complicado sacando un par de animalitos a la cancha. Ahí estuvo el detalle.