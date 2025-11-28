“No se ayudan”, a América le llovieron burlas por sacar pecho del aniversario de su ascenso a la A

América de Cali sorprendió a sus propios hinchas y le dio una oportunidad para las cargadas a los rivales al celebrar el aniversario de su ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano, luego de trasegar por cinco años jugando los lunes en la categoría B.

Un 27 de noviembre, en el año 2016, se acabó el ‘infierno’ para los Diablos Rojos en la Segunda División y al equipo de comunicaciones le pareció una gran idea sacar pecho por ese particular aniversario.

“🇦🇹 Hace 9 años, a esta hora, el silbato final sonó… y el corazón Escarlata volvió a sentirse completo. 👹”, publicó el club junto a dos imágenes de la época.

Vea acá: En plenos cuadrangulares, equipo sacó a volar a tres de sus jugadores por ‘decisiones internas’

Lo que pareció una buena idea, terminó en varias cargadas de los hinchas rivales, que curiosos indagaron sobre dicho aniversario, con comentarios tipo:

Por qué completo? ¿Es que donde estaban?

Y eso por qué el corazón se sentía incompleto???

Cora si tu equipo nunca a puesto un tuit sobre ascender a primera

Si hace 9 años está era su publicación JAJAJAJAJAAJJAJAJAJAJAJA

ajajajajajajajajajajaja son de la B.

Ahora sí creo que Marcela Gómez sea hincha del Cali. No encuentro más razones para que recuerden ésto 🤣

Pero es que tampoco se ayudan. Precisamente, 9 años pasaron ya, ¿cuál es la necesidad?

JAJAJAJA que estaban celebrando ese dia? Como que u. Ascenso?

Incluso, hasta los propios hinchas de América se quejaron: