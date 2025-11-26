Fernando Gaviria ‘rompió el silencio’ sobre su condena a prisión, ¿qué dijo?

Foto tomada de las cuentas de Instagram: @movistar_team y @fernandogaviriarendon (08/02/2025)

Una sorprendente noticia llegó en la mañana de este miércoles 26 de noviembre: Fernando Gaviria fue condenado a dos meses de prisión condicional por conducir bajo los efectos del alcohol.

El pedalista colombiano compareció ante un tribunal en Mónaco, donde dio su versión de los hechos.

En contexto: Reportan que Fernando Gaviria fue condenado a prisión, ¿por qué?

Resulta que Fernando Gaviria fue detenido por la Policía el pasado mes de octubre, específicamente en la rotonda de Cantón, cuando conducía bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades detuvieron al pedalista colombiano por cometer varias infracciones al Código de Circulación, como no ceder el paso, cruzar la línea continua, circular en sentido contrario.

Fue entonces cuando decidieron realizarle la prueba de alcoholemia y encontraron que Gaviria estaba manejando su camioneta bajo los efectos del alcohol. Sus resultados, para ser precisos, fueron los siguientes: “Una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre”.

De esta manera, se le abrió proceso al deportista colombiano, cuya resolución se dio a conocer apenas un día después de anunciar su nuevo equipo.

Fernando Gaviria tendrá que pagar dos meses de prisión condicional, y además, una multa de 5.000 euros, por conducir bajo los efectos del alcohol.

¿Qué dijo Fernando Gaviria sobre su condena a prisión?

Gaviria se presentó ante los tribunales para comparecer y dejó claro que cometió una grave equivocación. El colombiano señaló que tenía problemas familiares y estrés laboral, por eso decidió salir a conducir a pesar de tener alcohol en su cuerpo.

El colombiano dejó claro que ese comportamiento no es propio de un deportista de alto rendimiento y aseguró que no lo volverá a hacer:

“Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche. Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”.