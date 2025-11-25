“Casi quema el colegio”, Iván Mejía contó que estudió con Álvaro Uribe Vélez y lo hizo quedar mal

Iván Mejía Álvarez se confesó en una reciente entrevista con Rafael Villegas en donde habló de muchos temas de su carrera, vida profesional y hasta de su época escolar en donde compartió colegio con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que dijo casi quema el colegio.

Pese a que es una historia que han contado otros personajes en otras ocasiones, esta vez, fue de boca del periodista deportivo, alguien que estuvo en el mismo colegio y habló de la situación en la que el exmandatario se enojó porque no le dejaban dar el discurso en la graduación.

En medio de la charla, Villegas indagó: “Le escuché decir que Álvaro Uribe venía detrás de usted en el colegio, ¿hizo relación con él?”

Tras afirmar que sí compartieron colegio, Mejía fue enfático y señaló: “desde esa época era malvado”.

“Usted sabe una anécdota: cuando no lo dejaron hacer el discurso de bachillerato en su promoción, se encerró y casi quema el colegio. Deje así”, contó, sugiriendo mejor cambiar de tema.

Álvaro Uribe Vélez e Iván Mejía Álvarez como compañeros de colegio, una historia que no muchos tenían presente, pero que recordó el periodista sin dar muy buenas referencias del político.