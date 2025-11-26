Dicen que tres equipos tienen conversaciones para cambiar de sede y mudarse a la ciudad de Cartagena

La ciudad de Cartagena estaría buscando a toda costa tener fútbol profesional de la categoría A y ante la imposibilidad del ascenso del Real Cartagena, las autoridades políticas de la región estarían en conversaciones con tres clubes para ver si uno de estos se muda a la Heroica.

Esto, según lo reveló Rafa Guerra, periodista y narrador reconocido en la capital del departamento de Bolívar que señala que entre el alcalde de la Ciudad Amurallada, Dumek Turbay Paz, y el gobernador, Yamilito Arana, estarían adelantando estas gestiones en las que se mencionan a Fortaleza CEIF, Águilas Doradas y Boyacá Chicó.

“El alcalde y el gobernador quieren traerse a un equipo de la A. Se habla de Fortaleza, se habla de Chicó, se habla de Águilas Doradas. Ellos quieren traer esa alternativa para tener fútbol de la A en Cartagena”, señaló Guerra en una audiocolumna.

Incluso, el periodista fue más allá y reveló: “Atención! Este viernes estará en Cartagena el representante de @AguilasDoradas y se reunirá con el alcalde y gobernador para lo que podría ser la llegada a Cartagena del fútbol profesional para el 2026 @dumek_turbay, @YamilHAranaP”.

En otra publicación, señaló que se está agendando una reunión con la gente de los Amix: “Atención! En este momento hay conversaciones con @FortalezaCEIF para tema de fútbol profesional en Cartagena, están revisando para cuadrar cita con alcalde y gobernador. Hay que tener en cuenta que Fortaleza está en cuadrangulares @dumek_turbay, @YamilHAranaP”.

De darse, la Heroica quedaría con un equipo en la A y Real Cartagena en la B, faltaría ver si logran seducir a Fortaleza CEIF, Águilas Doradas o Boyacá Chicó para que se cambien de sede en el fútbol colombiano.