Deportivo Pereira tiene nuevo dueño: Ya hay fecha para conocer quién compró al ‘Matecaña’

Deportivo Pereira sorprendió a todos con un comunicado oficial lanzado la mañana de este miércoles 19 de noviembre, donde expresan la noticia que tantos hinchas esperaban. Al parecer, la venta del equipo ya se habría consumado a un grupo empresarial que no se ha revelado. Eso sí, en este mismo se da a conocer que el próximo 27 de noviembre habrá una rueda de prensa donde se dé a conocer los nuevos propietarios de la institución, que mantiene sumida en una profunda crisis económica.

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a los medios de comunicación, hinchada y público en general que, el club cuenta con un nuevo propietario. Por tal motivo, el jueves 27 de noviembre a las 10:00 a.m, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, daré a conocer la identidad de la empresa propietaria”, fueron las palabras usadas por el presidente del equipo, Álvaro De Jesús López Bedoya.

Con esto, comienza la creación de especulaciones sobre qué empresa pudo hacer el pago que exigían los anteriores dueños y el futuro del club que, más allá de tener hinchas y ser rentable hasta cierto punto, tiene una situación bastante comprometida en distintas aristas, en especial la parte económica que ha traído problemas legales y que llevó a la sub 20 a terminar el campeonato de este 2025.

Otra de las incógnitas serán los jugadores que elijan continuar en el plantel, pues ya se han conocido varios nombres que no seguirían y que incluso habrían pasado su carta de renuncia, pero que, con la llegada de nuevo capital, esto podría cambiar y podrían comenzar cuanto antes a construir la base del equipo para el 2026, partiendo del entrenador luego de lo que fue la renuncia de Rafael Dudamel ante la misma crisis.