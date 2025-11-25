Inesperada renuncia de director técnico fue aceptada por equipo del fútbol colombiano

Una inesperada noticia llegó en el fútbol colombiano por cuenta de Jaguares, equipo que fue campeón del Torneo BetPlay 2025-1, cuando anunciaron que se quedaron sin director técnico.

El equipo de Montería fue campeón de la segunda división del fútbol colombiano en el primer semestre de este año tras vencer a Patriotas en la final. Para el Torneo BetPlay 2025-2 no desinflaron y se quedaron con el primer puesto del ‘todos contra todos’, clasificando con la ventaja deportiva a los cuadrangulares.

En esta segunda fase, no pudieron plasmar nuevamente su superioridad y finalizaron en la tercera posición tras sumar nueve puntos. El grupo lo ganó Cúcuta con 13 unidades y en segundo lugar quedó Atlético Huila con 11 puntos.

La eliminación de Jaguares no implicó mayores problemas para el equipo porque ya tienen asegurado el ascenso a la primera división, pues son campeones y líderes de reclasificación.

Por esta razón, sorprendió tanto la renuncia de Álvaro Hernández, quien a pesar de llevar al equipo al título, y posteriormente, a la máxima categoría del balompié colombiano, no continuará en el cargo.

Se desconocen los motivos de la renuncia del entrenador, pero ahora Jaguares tendrá que pensar en un reemplazo a la altura para el proyecto deportivo del próximo año en el que tendrán que obtener muy buenos resultados para mantenerse en la primera división:

“En el día de hoy, el profesor Álvaro Hernández presentó su renuncia al cargo de director técnico, la cual fue aceptada por el club. Desde Jaguares F.C. le deseamos los mayores éxitos en sus futuros proyectos. Agradecemos profundamente su dedicación, su liderazgo y la destacada campaña realizada, así como el compromiso demostrado en todo momento con nuestra institución”, dio a conocer Jaguares a través de sus redes sociales.