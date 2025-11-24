Iván Mejía denunció que César Augusto Londoño le llevaba amenazas de directivos

Iván Mejía volvió a arremeter contra César Augusto Londoño. En esta ocasión aseguró que le llevaba los mensajes de directivos amenazándolo.

Mejía Álvarez le concedió una entrevista a Rafael Villegas para el programa 'Agradable y Claro’, donde dio algunos detalles sobre sus últimos años laborales en Caracol Radio, específicamente en El Pulso del Fútbol junto a César Augusto Londoño.

Según relató Iván Mejía, la razón por la cual se retiró del programa donde estuvo muchos años, primero junto a Hernán Peláez y luego con César Augusto Londoño, fue porque estaba cansado, no tanto de hacer el programa, sino de la manera de ser de su compañero.

Mejía trató de lambón a Londoño y dejó claro que se cansó de eso: “Creo que me fui en el momento justo. Una de las cosas por las que me fui, es que estaba ‘mamado’ de hacer El Pulso con (César Augusto) Londoño. Estaba absolutamente aburrido de tener que soportar esa lambonería, ese ‘lameculismo’ permanente, esa falta de posición y ese deseo de estar atravesado a toda hora, no lo soportaba”.

Adicionalmente, recordó que finalizando el año 2018, ya tomó la decisión de retirarse del programa porque César Augusto Londoño, no solamente lo estresaba, sino que además, le llevaba amenazas por parte de directivos.

Mejía no hizo hincapié en quiénes eran los personajes que lo estaban amenazándolo, pero demostró que no le gustó ‘ni cinco’ que Londoño le transmitiera esos mensajes, así que prefirió marcharse:

“A los tres o cuatro meses (del Mundial de Rusia 2018) estaba aburrido. Dije: Esto no va. Se me está convirtiendo en un drama cada programa, tener que aguantarme a este muchachito insolente, ‘sobando chaqueta’, trayéndome mensajes de directivos, amenazándome. Cosa muy grave, él se convirtió en vocero de directivos amenazándome, entonces, dije, me voy”.