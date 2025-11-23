Definidos los dos finalistas del segundo semestre en el Torneo Betplay Dimayor

Una emocionante sexta jornada de cuadrangulares se disputó en el Torneo Betplay Dimayor del fútbol colombiano en donde se definieron a los dos finalistas del segundo semestre del año a una disputa a la que Real Cundinamarca, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Atlético Huila y Jaguares llegaron con opciones a la última jornada.

La zona B fue la que se definió primero y de manera holgada en donde los dos opcionados, Patriotas y Real Cundinamarca, se midieron en Tunja en donde el equipo visitante se impuso y se quedó con el liderato de su zona.

En el grupo A todo fue más apretado y fue la igualdad sobre la hora de Jaguares ante Huila la que le dio el tiquete a Cúcuta que goleó en casa ante Internacional.

Finalistas Torneo Betplay

Finalista Grupo A: Cúcuta Deportivo

Finalista Grupo B: Real Cundinamarca

Resultados

Jaguares 2-2 Atlético Huila

Cúcuta 4-0 Internacional de Palmira

Patriotas 0-3 Real Cundinamarca

Tabla de posiciones:

Grupo A:

Cúcuta Deportivo | 13 puntos Huila | 11 puntos Jaguares | 9 puntos Internacional de Palmira | 0 puntos

Grupo B: