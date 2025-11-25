Daniel Torres salió de la convocatoria de Santa Fe para el partido contra Tolima, ¿por qué?

El partido entre Santa Fe y Deportes Tolima dará inicio a la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2 en el estadio El Campín de Bogotá.

El ‘León’ que llegará con la confianza de ganarle a Fortaleza en su más reciente partido, no podrá contar con Daniel Torres y esta es la razón.

Le puede interesar: Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó diálogos con James Rodríguez

¿Por qué Daniel Torres no fue convocado al partido contra Deportes Tolima?

El mediocampista de 36 años no sufrió ninguna lesión y tampoco está sancionado, por lo cual, muchos se sorprendieron porque no apareció en la convocatoria de Francisco ‘Pacho’ López.

Y aunque hasta el momento, no se ha hecho oficial el motivo, diferentes medios de comunicación informaron que Daniel Torres fue afectado por un virus que ha rondado en varios jugadores del equipo.

“Yo a Daniel Torres lo vi con tapabocas en el bus de Santa Fe cuando se fue el sábado tras la victoria ante Fortaleza y Pacho dijo en conferencia de prensa que era uno de los afectados para una fuerte virosis. Seguro por eso no está en la convocatoria para hoy”, escribió Carolina Castellanos en sus redes sociales.