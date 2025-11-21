El Campín es el mejor negocio inmobiliario del año: Este es el premio que se ganó Sencia

La Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI), capítulo Colombia, celebró el pasado miércoles 19 de noviembre una nueva edición de los Premios a la Excelencia Inmobiliaria 2025. La gala, donde se destaca la innovación, la sostenibilidad y la visión estratégica en la transformación de las ciudades, reconoció a Sencia como el Negocio del Año 2025.

Le puede interesar: El atleta más joven en correr las siete maratones del mundo en un año es colombiano, se llama Martín Aldas

Con una inversión aproximada de 3.2 billones de pesos a 2025, Sencia lidera el negocio que transformará a Bogotá con la construcción del ecosistema urbano de entretenimiento, cultura y deporte más importante de Latinoamérica.

El galardón al Negocio del Año 2025 es un mensaje claro del sector: Sencia está desarrollando en este momento el mejor proyecto inmobiliario del país. Es un reconocimiento a la gestión en este proyecto de clase mundial que combina ingeniería de primer nivel, sostenibilidad y eficiencia para transformar las 17 hectáreas que componen el área aledaña al estadio Nemesio Camacho.

“El premio al Negocio del Año 2025 es el reconocimiento al equipo Sencia, cuya visión está transformando la ciudad y posicionado a Bogotá como el gran hub de entretenimiento regional”. dijo Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, durante la velada.

Hoyos destacó que su objetivo es hacer una transformación total de la zona para crear un ecosistema de experiencias infinitas donde Bogotá tendrá el auditorio filarmónico más grande de Latinoamérica y el quinto más grande del mundo, un pabellón para eventos, hotel, zonas de parqueaderos, comercio, gastronomía, entre otros.

“Lo que pasará alrededor del Estadio va a ser una de las grandes renovaciones urbanas de la historia de nuestro país. Lo que queremos hacer con Sencia es transformar la ciudad. Mi objetivo es posicionar a Bogotá como referencia mundial del entretenimiento”, agregó Hoyos al momento de recibir el premio.

Este reconocimiento destaca la visión integral del proyecto que busca ser un motor que estimule la economía, atraiga la inversión y proyecte al país hacia el futuro.

“Este es un proyecto que va a transformar la vida de la capital y se impondrá como uno de los ejes más importantes de desarrollo”, mencionó Luis Fernando Correa, presidente honorario de FIABCI, al presentar el premio.