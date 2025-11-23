Hugo Rodallega le iba a dejar patear el penal a Mosquera Marmolejo y el motivo que lo frenó

Hugo Rodallega, autor de todos los goles y figura de Independiente Santa Fe en la victoria 3-0 ante Fortaleza, tuvo la idea de ceder el último penal con el que selló su gran noche para dejar que el portero Andrés Mosquera Marmolejo intentara anotar, pero le dijeron que no.

Esto se conoció de boca del propio protagonista en la rueda de prensa posterior al duelo de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

El atacante, que ya había convertido los dos primeros tantos del cuadro Cardenal, que estaba con un hombre menos por la expulsión de Elvis Perlaza; reconoció que tuvo la gentileza de cederle el cobro al guardameta, pero este se negó y le pidió que mejor asegurara la victoria.

Sobre ese último cobro, Rodallega señaló: “Veníamos conversando algo con Marmolejo (Andrés Mosquera). Yo le he preguntado que si él alguna vez ha hecho un gol y me ha dicho que no. Me había dicho que si íbamos 2-0 o 3-0 en algún partido le podría dar un penal y hoy se dio la oportunidad”.

Sin embargo, “Él desde allá me hizo que no, no (risas), me dijo que lo asegurara, pero se lo quería dar a un compañero”.

Partido redondo para Hugo Rodallega que anoto por partida triple, dos desde el punto penal y un golazo de media distancia, y hasta tuvo la gentileza de querer cederle uno de los cobros a su compañero, el portero Andrés Mosquera Marmolejo.