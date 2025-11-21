Deportes

Lista la convocatoria de la Selección Colombia Femenina para enfrentar a Bolivia en noviembre

La ‘Tricolor’ se enfrentará a Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones en condición de visitante y ya se revelaron las jugadoras que estarán

Convocatoria de la Selección Colombia Femenina para enfrentar a Bolivia en noviembre
Convocatoria de la Selección Colombia Femenina Foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol (21/11/2025)
Por Daniel Barbosa

La Selección Colombia Femenina de Mayores continúa su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. De esta manera, el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para la jornada 3 de las Clasificatorias.

La Selección se concentrará en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia desde este sábado 22 de noviembre hasta el 27, día en el que viajará rumbo a La Paz para afrontar la fecha tres de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-26.

Partido: Bolivia vs. Colombia

Fecha 3: 28 de noviembre de 2025

Hora: 5:00 p.m (hora local)

Estadio: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Esta es la convocatoria de la Selección Colombia Femenina:

1.⁠ ⁠ANA MARÍA GUZMÁN - Palmeiras (BRA)

 2.⁠ ⁠CAROLINA ARIAS - América de Cali (COL)

 3.⁠ ⁠DANIELA ARIAS - San Diego Wave F.C. (USA)

 4.⁠ ⁠DANIELA MONTOYA - Gremio (BRA)

 5.⁠ ⁠GABRIELA RODRÍGUEZ - Cruzeiro F.C. (BRA)

 6.⁠ ⁠GREICY LANDÁZURY - Palmeiras (BRA)

 7.⁠ ⁠ILANA IZQUIERDO - Atlético San Luis (MEX)

 8.⁠ ⁠IVONNE CHACÓN - Chicago Stars F.C (USA)

 9.⁠ ⁠JORELYN CARABALÍ - Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

10.⁠ ⁠JUANA ORTEGÓN - Independiente Santa Fe (COL)

11.⁠ ⁠KATHERINE TAPIA - Palmeiras (BRA)

12.⁠ ⁠LEICY SANTOS - Washington Spirit (USA)

13.⁠ ⁠LINDA CAICEDO - Real Madrid C.F. (ESP)

14.⁠ ⁠LIZ KATERINE OSORIO - Atlético Nacional (COL)

15.⁠ ⁠LUISA AGUDELO - Deportivo Cali (COL)

16.⁠ ⁠MARIANA MUÑOZ - América de Cali (COL)

17.⁠ ⁠MANUELA VANEGAS - Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)

18.⁠ ⁠MARCELA RESTREPO - C.F. Monterrey (MEX)

19.⁠ ⁠MARY JOSÉ ÁLVAREZ - Atlético Nacional (COL)

20.⁠ ⁠NATALIA GIRALDO - América de Cali (COL)

21.⁠ ⁠VALERIN LOBOA - Portland Thorns (USA)

22.⁠ ⁠WENDY BONILLA - Pumas (MEX)

23.⁠ ⁠YIRLEIDIS QUEJADA - C.F. Pachuca (MEX)

       

