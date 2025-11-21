Equipo del FPC rechazó de manera categórica que los utilicen para hacer campaña política

Candidatos y precandidatos presidenciales están en un momento definitivo para convencer a las personas a votar por ellos. Por tal razón, algunos han optado por tratar de influenciar a la gente por medio del fútbol, una de las grandes pasiones de las masas.

Al respecto, Atlético Bucaramanga rechazó de manera contundente la vinculación del equipo con gestos políticos.

Atlético Bucaramanga emitió un comunicado contundente donde deja en evidencia el desacuerdo porque hay personas aprovechándose de la imagen del club para hacer campaña política.

Según informaron, tienen conocimiento de personas que están utilizando símbolos o camisetas mientras realizan actividades políticas.

Por esta razón, el club ‘Leopardo’ rechazó categóricamente que se aprovechen de la imagen del club sin ningún tipo de autorización:

“El Club Atlético Bucaramanga S.A. informa a la opinión pública, medios de comunicación y a su hinchada, que, ha tenido conocimiento del uso no autorizado de los símbolos e indumentaria oficial de la institución por parte de personas vinculadas a campañas o actividades políticas en la ciudad de Bucaramanga.

El Atlético Bucaramanga es una institución deportiva cuya misión es promover el deporte, fortalecer los valores ciudadanos y representar con orgullo a los santandereanos en cada competencia. Nuestro compromiso es con la afición y la comunidad, no con intereses particulares.

Por lo anterior, el club solicita el cese inmediato del uso indebido de su imagen institucional con fines políticos o proselitistas, ya que en la actualidad no existe autorización ni vínculo alguno que respalde dicho uso.

El Atlético Bucaramanga S.A., como propietario legítimo de su marca y símbolos, se reserva el derecho de autorizar o definir en el futuro los usos institucionales que considere pertinentes, siempre dentro del marco legal, de sus principios y valores institucionales.

Seguiremos trabajando para engrandecer el nombre del club y fortalecer el lazo que nos une con nuestros hinchas y con todo Santander".