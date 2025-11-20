“Jugó contra el árbitro”, Delicado señalamiento de Marocco tras la victoria de Bucaramanga vs Santa Fe

Captura de pantalla de ESPN y foto tomada de la cuenta de X: @SantaFe

Atlético Bucaramanga derrotó a Santa Fe en condición de local en la primera fecha de los cuadrangulares a pesar de que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.

En el análisis del partido, Andrés Marocco aseguró que el ‘Leopardo’, no solamente jugó con un hombre menos por la expulsión, sino que también jugó contra el árbitro.

El encargado de impartir justicia en este compromiso fue el juez central Steven Camargo, a quien no le tembló la mano para expulsar a Gustavo Charrupí, quien pisó a Harold Santiago Mosquera al minuto 42 del primer tiempo.

Desde entonces, el ‘Leopardo’ cambió su estrategia para defender el marcador, renunciando a atacar como lo habían planteado en la previa del partido, obligando a Leonel Álvarez a hacer cambios de corte defensivo.

La reacción de Bucaramanga fue la correcta y le impidió a Santa Fe alcanzar el empate. No obstante, Andrés Marocco, hincha declarado del ‘Leopardo’, salió muy ofuscado con el árbitro y aseguró que arrinconó a su equipo:

“Bucaramanga no solo jugó con 10, sino que además, jugó contra el árbitro. Qué cosa tan salvaje, este señor, unas ganas de arrinconar al equipo La roja fue roja, pero fue una arrinconada permanente.

Parecía que las amarillas no fueran sino para el Bucaramanga. Tal vez había una discusión si Mosquera Marmolejo tocó a Pons, pero no lo tocó en la jugada que salió del área, Luciano piensa más en la falta, si él se concentra más, hubiera sido gol.

Santa Fe solo tuvo una medio oportunidad, un cabezazo de Olivera, de resto realmente en ofensiva muy poco. Eso habla muy del aparato defensivo del Bucaramanga y habla muy mal de lo poco que llegó Santa Fe.

Bucaramanga, con uno menos, tuvo para hacer dos goles más".