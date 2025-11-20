Mundial 2026: Realizado el sorteo para los Play-offs rumbo a la cita orbital

Este jueves se realizó el sorteo para el repechaje continental y los Play-Offs de Europa que entregarán los últimos cupos disponibles para el Mundial 2026 que se realizará en USA, México y Canadá.

En lo relativo al representante de Conmebol (Bolivia), en la repesca continental, quedó en la llave 2 y se deberá enfrentar en la semifinal a Surinam, que pese a también estar situada en Suramérica compite por Concacaf. El ganador de esa llave se medirá en la final a Irak (mejor ubicado en el Ranking FIFA) por el cupo a la cita orbital.

Dichos enfrentamientos se realizarán en México.

Llaves repesca continental

Llave 1

Semifinal: Nueva Caledonia vs Jamaica

Final: El ganador de la semifinal se mide a RD Congo

Llave 2

Semifinal: Bolivia vs Surinam

Final: El ganador de la semifinal juega contra Irak

Play-offs de Europa

Cuadro repesca Europa Mundial 2026

Cuadro A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte (partido único)

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina (partido único)

Cuadro B

Semifinal 1: Ucrania vs Suecia (partido único)

Semifinal 2: Polonia vs Albania (partido único)

Cuadro C

Semifinal 1: Turquía vs Rumania (partido único)

Semifinal 2: Eslovaquia vs Kosovo (partido único)

Cuadro D

Semifinal 1: Dinamarca vs Macedonia del Norte (partido único)

Semifinal 2: República Checa vs Irlanda (partido único)

Formato de la repesca continental y los Play-offs de Europa

El torneo clasificatorio y las eliminatorias europeas para la Copa Mundial de la FIFA 26™ contarán con la participación de seis y 16 selecciones, respectivamente, y se jugarán durante el periodo internacional comprendido entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

En el torneo clasificatorio se disputarán dos finales, en las que las vencedoras de las dos semifinales entre selecciones que no figuren como cabezas de serie se enfrentarán a las dos cabezas de serie. La ganadora de cada una de las dos finales logrará el pase para la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Las eliminatorias europeas contarán con la participación de las doce segundas de grupo de la fase preliminar y de las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de las Naciones de la UEFA. Las 16 selecciones en liza se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno. Cada uno de los cuadros constará de dos emparejamientos de semifinales entre una selección cabeza de serie y otra que no figure como tal. Tanto estas semifinales como la posterior final se disputarán a partido único, a fin de decidir las últimas cuatro representantes de la UEFA en la Copa Mundial de la FIFA 26™, que tendrá lugar en 16 ciudades anfitrionas del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.