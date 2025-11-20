De la nada, Jaminton Campaz y Rosario Central salieron campeones de Argentina, en una oficina

Campeón en medio de una oficina, así se consagró Rosario Central, incluidos los colombianos Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, además de Ángel Di María, luego de que la Liga decidió que se proclamará un CampeónAnual al equipo que más puntos tenga en el año.

Esto ha generado gran sorpresa porque no era una medida que se hubiera estipulado de manera previa, así que tras el Comité Ejecutivo, los integrantes de Rosario Central salieron campeones e incluso les dieron el trofeo en las instalaciones de la LPF.

“Rosario Central campeón de Liga 2025 En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que @RosarioCentralsea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025. Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun”, anunció la organización del torneo.

Esta situación ha generado todo tipo de criticas de los aficionados de todos los equipos que se vieron sorprendidos con el título que le dieron de la nada a Rosario Central.