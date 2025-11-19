No empezaron bien los cuadrangulares del FPC: Partido de Fortaleza y Tolima fue detenido

Ha llovido muy fuerte en la noche de este martes 18 de noviembre en la capital del país, incluyendo en la localidad de Kennedy, donde está ubicado el Estadio Metropolitano de Techo, epicentro del primer partido de los cuadrangulares entre Fortaleza vs Deportes Tolima.

Desde que inició el partido entre Fortaleza y Tolima ha estado lloviendo, pero al minuto 72, el árbitro Carlos Betancur decidió hacerle un alto al juego porque considera que no se puede desarrollar en óptimas condiciones.

Pese a que el césped del Estadio de Techo es híbrido, el balón no rueda de manera adecuada porque el sistema de alcantarillado no ha sido suficiente ante la incesante lluvia.

Mientras los árbitros discutían la decisión, mandaron a los jugadores al camerino, esperando que la lluvia cese, o por lo menos, baje un poco.

Ante la decisión del juez central, muchas personas decidieron marcharse del estadio, pues no se sabe con certeza a qué hora continuará el juego.

Aproximadamente 30 minutos más tarde, los jugadores regresaron al terreno de juego, hicieron sus ejercicios para entrar en calor y el partido se reanudó.

Deportes Tolima derrotó a Fortaleza y se quedó con tres puntos de oro:

Deportes Tolima inició los cuadrangulares de la mejor manera: Vencieron a Fortaleza en Bogotá y se quedaron con tres puntos de oro gracias a la anotación única de Adrián Parra.

El partido tuvo que ser detenido al minuto 71 debido a la lluvia y se reanudó 30 minutos después, pero nada fue suficiente para que Fortaleza empatara.

De esta manera, el cuadro ‘Pijao’ tomó la ventaja en el grupo que comparten con Santa Fe y Atlético Bucaramanga, que jugarán su partido de la primera fecha el miércoles 19 de noviembre en el Estadio Américo Montanini a las 6:30 de la tarde.