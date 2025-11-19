Aliste el paraguas y llénese de paciencia porque en Bogotá ‘se está cayendo el cielo’

Llueve fuerte en Bogotá en la noche de este martes 18 de noviembre en diferentes puntos de la capital, donde se presentan dificultades en la movilidad correspondiente al colapso en las principales vías.

Le puede interesar: Como futbolista es buen político: Fico Gutiérrez se cayó al intentar lanzar un penal

El inicio de la jornada este martes 18 de noviembre estuvo marcada por un sol fuerte en la mayoría de la ciudad, pero Bogotá, fiel a su estilo, cambió de clima para las horas de la tarde.

Alrededor de las 5:00 p.m., hora en que la mayoría de personas salen de trabajar para dirigirse a sus hogares, comenzaron a caer gotas tenues que rápidamente se convirtieron en una lluvia torrencial.

A continuación le presentamos un video que captó Publimetro Colombia en la calle 116 con carrera novena:

De igual manera se presenta una lluvia torrencial en el Estadio Metropolitano de Techo, donde juegan a esta hora, Fortaleza frente a Deportes Tolima.

En el estado del terreno de juego y las gotas en las cámaras se puede ver reflejada la fuerza de la lluvia a esta hora en la ciudad.

Las lluvias no terminarían hoy:

Conforme a la información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se espera que tanto el miércoles como el jueves, en horas de la noche, también llueva. El reporte indica que se prevee lluvias de intensidad ligera a moderada en horas de la tarde.

De esta manera, la probabilidad de lluvia es muy alta para esta semana, así que es mejor que se prepare de la mejor manera, con sombrilla o impermeable y que salga con buen tiempo de la casa.

De hecho, tenga en cuenta que el Ideam estima que las precipitaciones se mantendrán por las próximas semanas y se estima que será hasta mediados de diciembre cuando bajarán las lluvias.