Rigoberto Urán está feliz por Fortaleza, pero no precisamente por la clasificación a cuadrangulares

Fortaleza se clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2 luego de una gran presentación en el ‘todos contra todos’, donde lograron 35 puntos y perder solamente tres de los veinte partidos.

Publimetro Colombia habló con Rigoberto Urán sobre su llegada al fútbol colombiano de la mano de Fortaleza tras su retiro, y aunque él dejó claro que eso no implica una separación del ciclismo, sí hizo énfasis en que le hace muy feliz impactar la vida de muchos niños.

¿Cómo fue la transición del ciclismo al fútbol colombiano?

“No, no hay ninguna transición. Es decir, yo sigo en el ciclismo, mis empresas son enfocadas al deporte, al turismo, tengo un restaurante. Por un amigo estamos ahí y Fortaleza es un equipo que va muy bien, tiene un proceso muy importante”.

La alegría de impactar la vida de los niños:

“Sin importar ahorita como vamos de bien, pero digamos el proceso que tiene con los jóvenes, más de 1.000 niños tenemos en las escuelas, o sea, son 1.000 niños que le estamos transformando la vida.

No tenemos ni idea si van a llegar a ser profesionales, pero son 1.000 niños que seguramente van a ser niños de bien, que aprendan a trabajar en equipo, aprenden que para lograr cualquier objetivo en la vida hay que trabajar con mucha disciplina. Entonces, eso a mí me da felicidad".

¿Cuándo juega Fortaleza?

El debut de Fortaleza en los cuadrangulares será este martes 18 de noviembre será en condición de local, en el Estadio Metropolitano de Techo, contra Deportes Tolima.

El partido de los ‘Amix’ frente a los ‘Pijaos’ comenzará a partir de las 6:30 de la tarde y contará con la transmisión de Win Sports y Win Sports+.