Hermoso gesto de James a Daniel Muñoz en pleno partido, quien vive un difícil momento por una dolorosa pérdida

Desde la vía del penal, James Rodríguez anotó el único tanto de la Selección Colombia para ganar el último partido del año frente a Australia, y en la celebración demostró por qué es el capitán: Le dedicó su anotación a Daniel Muñoz, quien atraviesa un momento muy complejo a nivel personal.

Un día antes del partido contra Australia, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Daniel Muñoz era desconvocado debido a una situación familiar, aunque no hubo mayor información al respecto.

Este martes 18 de noviembre, en redes sociales se conocieron algunos videos de Daniel Muñoz en un funeral en Medellín, al parecer, de un amigo de su infancia.

El caso es que James Rodríguez no se olvidó de su compañero, y tan pronto hizo la anotación, fue a celebrar con sus compañeros, pero pidió una camiseta de Daniel Muñoz, con su nombre en la espalda y el número en el pecho, para dejarle claro que, sin importar el difícil momento que esté atravesando, no estará solo, pues en la Selección no son solamente compañeros, sino que hay una linda familia.

Colombia despidió el 2025 con goleada sobre Australia:

La Selección Colombia tuvo problemas para encontrar el camino al gol frente a Australia, y de hecho, la primera anotación llegó por la vía del penal tras la ejecución de James Rodríguez al minuto 78.

Al 89´apareció Luis Díaz, quien aprovechó un error en la defensa rival para mandar a guardar el balón y Dávinson Sánchez selló la goleada en el tiempo de adición tras un tiro de esquina.

Con esta victoria, la ‘Tricolor’ cerró de la mejor manera el 2025 y ahora se tendrá que preparar pensando en el Mundial.