Selección Colombia: Daniel Muñoz abandonó la concentración por motivos no médicos

Una mala noticia se dio en medio de la concentración de la Selección Colombia en donde se confirmó que Daniel Muñoz es baja en el combinado nacional en medio de su ciclo de preparación rumbo al Mundial 2026.

El lateral derecho, que no fue de la partida en la victoria 2-1 ante Nueva Zelanda, se retiró de la concentración por motivos familiares, de acuerdo con lo comunicado de manera oficial.

Vea acá: En amistoso en USA se armó la ‘chupamelgolpe’ y pasaron del fútbol a una batalla campal

“Daniel Muñoz deja la concentración de la Selección Colombia Masculina de Mayores

La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares", informó la Federación Colombiana de Fútbol.

Luego del duelo ante Nueva Zelanda, la Selección Colombia se medirá ante Australia, otra selección de gran ímpetu físico y contra la que se esperaba que estuviera el hombre del Crystal Palace como inicialista.

La última aparición de Daniel Muñoz con la Selección Colombia fue el pasado 11 de octubre en la goleada 4-0 ante México.