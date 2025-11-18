Como futbolista es buen político: Fico Gutiérrez se cayó al intentar lanzar un penal

Captura de pantalla de las redes sociales de Fico Gutiérrez

Federico Gutiérrez dio de qué hablar con un video que compartió en sus redes sociales, donde aparece lanzando un penal, pero termina en el piso.

El Alcalde de Medellín tomó su caída de la mejor manera, entre risas, asegurando que lo más importante fue que hizo el gol.

Resulta que el Alcalde de Medellín, quien ha estado muy involucrado en diferentes temas de deporte, intentó demostrar su talento en el fútbol, pero no salió bien.

Cuando Fico Gutiérrez tomó impulso y le pegó al balón, su pie de apoyo resbaló, así que él terminó en el suelo, dejando un momento gracioso que él mismo aprovechó para divertirse.

“Cuando me caí chutando un penal”, escribió Fico en el video que se llenó de comentarios, algunos aconsejándole que debería pedir la revisión del VAR porque se nota que fue infracción, mientras que otros aprovecharon el momento para demostrarle desaprobación en su gestión como mandatario de Medellín.

“Pida el VAR ahi se claramente que blo tumbaron 🧐🤣🤣🤣"

“Que se pare que nadie lo vio. ! jajajaja 🤣🤣🤣🤣"

“😂😂😂😂😂 Mejor de alcalde que futbolista”

- “Así está de caído con medallo mijo 😅"

¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la remodelación del Estadio Atanasio Girardot?

Recientemente, se anunció la renovación que tendrá el Estadio Atanasio Girardot, cuyas obras comenzarán en junio del 2026, según informó Federico Gutiérrez, con la proyección de entregarlo dos años más tarde:

“El Estadio que la ciudad se merece. Ya verán. Va a quedar espectacular. Nuestra gente se merece lo mejor. Los dos equipos de nuestra ciudad, Medellín y Nacional jugarán en uno de los mejores Estadios de América Latina. Será de talla mundial”, fueron las palabras de Fico Gutiérrez sobre la llegada de un nuevo estadio.