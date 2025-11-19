16 equipos europeos buscarán 4 cupos en el Mundial: ¿Cuándo será el sorteo de los play-offs?

Los cupos hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cada vez son menos. En Europa, ya están casi listos los equipos que harán parte de la justa orbital, pero todavía hay 16 que sueñan con la clasificación, por lo cual, tendrán que superar un play-off antes.

Algunas selecciones destacadas que integran este grupo son: Italia, Dinamarca, Polonia o Suecia.

Le puede interesar: Espectacular gol de chilena antes de los 3 minutos que valió la clasificación al Mundial

¿Cómo se disputarán los play-offs europeos?

En total hay 16 equipos que están peleando por quedarse con uno de los cuatro cupos hacia la Copa del Mundo.

Estas selecciones, que están divididas en cuatro bombos, harán parte de un sorteo que se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre, para conocer a las otros tres países con los que pelearán por su tiquete.

En el sorteo se emparejará a una selección de cada grupo para que jueguen semifinales, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, en un camino hacia la final.

El vencedor de dicha final, en cada llave, se hará con un boleto hacia el Mundial del próximo año.

A continuación le presentamos cómo quedaron designados los bombos:

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania.

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia.

Bombo 3: Irlanda, Albania, Bosnia y Herzegovina y Kosovo.

Bombo 4: Suecia, Rumania, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte.