Banda colombiana habría intentado robar a la Selección Colombia en centro comercial de Estados Unidos

La Selección Colombia se enfrentó tanto a Nueva Zelanda como a Australia en territorio de Estados Unidos, que será uno de los países anfitriones de la próxima Copa del Mundo (los otros dos serán México y Canadá).

Lo insólito es que Ricardo Orrego reveló que, por poco, unos presuntos ladrones colombianos roban a los jugadores de la Selección Colombia.

Ricardo Orrego dio los detalles en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, donde comenzó dando un contexto de los presuntos malhechores que habrían intentado robar a los integrantes de la ‘Tricolor’:

“Colombianos, ilegales e indocumentados que aparentemente hacen parte de una banda de maleantes, intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Fort Lauderdale… Con un prontuario larguísimo de delitos en Estados Unidos”.

Según informó el periodista, esto sucedió durante un día de descanso que tuvieron los jugadores entre los partidos. Y de hecho, fue un futbolista quien aseguró que los estaban siguiendo, presuntamente para robarlos, aunque se desconoce de quién fue el jugador que dio las declaraciones:

“Varios jugadores salieron de compras el día que hubo libertad en la concentración de Colombia y se fueron a un centro comercial muy cerca. Compraron varios iPhone y cuando iban hacia una clínica, un jugador, del que no dan el nombre, reporta que los estaban siguiendo”.

Finalmente, la situación se solucionó cuando hicieron un llamado a la Policía, quienes interceptaron un vehículo, donde había varios artefactos propios de

“Los de seguridad llaman a la Policía, interceptan al vehículo en carretera, y encontraron armas, elementos para robo, guantes de látex”.

Por fortuna, las autoridades se hicieron presentes en el lugar, la situación no pasó a mayores y los futbolistas solamente vivieron un pequeño susto.